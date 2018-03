Duas pessoas morrem em acidente em Minas

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão, na tarde de segunda-feira, 25, na rodovia BR-381, em Minas Gerais. O acidente aconteceu na altura do km 423, na região de Sabará. Samuel Ribeiro Castilho, de 21 anos, e Francisco Flávio Carvalho da Silva, passageiros da caminhonete, morreram no local. Fernando Elil de Góis, de 36 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital João XXIII. O motorista do caminhão, Evandro José da Silva, de 42 anos, não sofreu ferimentos, segundo a PRF.