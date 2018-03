Duas pessoas são presas em desmanche de caminhão em SP A Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), descobriu nesta madrugada um desmanche de caminhões no bairro Vila Verela, em Poá, na Grande São Paulo. Suspeita-se que o galpão também era usado como depósito de cargas roubadas. Dois homens foram presos no local, um deles quando dirigia um caminhão Mercedes-Benz com uma carga de caixas de suco. Além desse veículo, a polícia encontrou no imóvel mais dois caminhões, uma carga de produto químico adesivo e peças de carros. Segundo o Deic, os caminhões não apresentam queixas de crimes, contudo serão submetidos à perícia para verificar a possível adulteração do chassi.