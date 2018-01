DUAS VISÕES DE UM MESMO JOGO 1. Decidi seguir o caminho da ciência e das artes marciais. Investi meus pontos de experiência para ganhar habilidades médicas, abrir fechaduras, hackear computadores, consertar objetos e travar combates desarmados. No começo, apanhei muito por conta dessa escolha, mas agora meus golpes causam mais dano que armas de fogo pequenas. Como consegui muita munição, decidi aprimorar minhas habilidades com grandes armas de fogo. Agora, além de fazer estrago com os punhos, também abro buracos enormes nos monstros usando uma metralhadora motorizada e um lançador de mísseis. Ao encontrar alguns vampiros no jogo, decidi poupá-los, pois fui com a história que o líder deles me contou. Fiz um acordo e agora, em troca de um pouco de sangue doado, eles defendem uma pequena cidade próxima. Minha nova obsessão é criar novas armas. Uma espada flamejante está nos meus projetos. J.A. 2. Quase desisti do Fallout 3 na primeira vez. Não encontrava munição e qualquer rato mutante acabava com a saúde do meu personagem. Sem remédio para me curar, era uma presa frágil vagando em Wasteland. Duas semanas depois, porém, ainda não deixei de jogar um só dia. O jogo me conquistou principalmente depois de chegar nos pontos turísticos de Washington. Já estive na capital americana e ver os monumentos destruídos no game é arrepiante. Fiquei impressionado com a representação real dos museus de História Natural e de Tecnologia. Segui o caminho das armas de tiro e me aprimorei em esconder dos inimigos para aniquilar mutantes poderosos com apenas um tiro de rifle. Escolhi ter um personagem forte para carregar muitos itens que pudessem ser vendidos ou trocados por armas melhores. E não tive piedade dos vampiros, como o Jocelyn. Limpei a área e tomei a espada flamejante do líder dos vampiros. FILIPE SERRANO