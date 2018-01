Dupla demissão na HP por escândalo de espionagem Um escândalo de espionagem gerou a demissão da presidente do conselho de administração e de um dos diretores da HP nesta terça-feira. A sede da empresa nos EUA vive dias tumultuados desde que veio à tona o escândalo de espionagem da empresa, que envolveu investigadores particulares e métodos nada ortodoxos de vigilância, tudo isso em busca de uma fonte que estaria vazando informações para a imprensa. A presidente do conselho, Patricia Dunn, anunciou que abandonará o posto no fim de janeiro, mas permanecerá como diretora da HP. Horas depois, um diretor da HP, George Keyworth, que se disse fonte das informações vazadas à imprensa pediu demissão, alegando que a investigação particular foi "de má-fé e inconsistente com os valores da HP". Antecedentes As demissões ocorreram depois que detetives particulares que investigavam vazamentos de informação à imprensa foram "além" do imaginado. Os investigadores teriam utilizado dados pessoais dos diretores da companhia para obter registros detalhados de ligações feitas por eles, e identificar quais deles estavam falando com a imprensa e passando informação. A modalidade chamada de ´pretexting´, e que, por estar próximo da ilegalidade, atraiu a atenção de autoridades norte-americanas como o FBI, a Polícia Federal americana, que querem investigar a legalidade da conduta dos detetives particulares. Justificativas Patricia Dunn se desculpou pelos excessos, mas justificou a necessidade da investigação alegando que a empresa, sendo uma companhia aberta, deve zelar pela informação que é passada ao público. "Os vazamentos (de informação) tinham o potencial de afetar não apenas as ações da HP, mas também a de outras companhias abertas. Infelizmente, a investigação, que foi conduzida por terceiros, incluíram algumas técnicas inapropriadas, que foram além do que acreditávamos que fossem", ela disse, em comunicado. Já George Keyworth, membro do conselho da HP desde 1986, justificou seu relacionamento com a imprensa como um esforço em traduzir o clima interno da companhia. O executivo, que quer permanecer na HP, afirmou que seus comentários sempre foram "louvados pelos funcionários sêniores como bons para a companhia - e essa foi sempre minha intenção."