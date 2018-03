Dupla é presa ao furtar placa de trânsito em SP Dois homens foram presos na tarde de hoje, suspeitos de pertencerem a uma quadrilha de guardadores de carro que furtava placas de trânsito na região do Mercado Municipal, no centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Osmar Araújo Filho e Jonas Gonçalves, ambos de 21 anos, foram detidos em flagrante enquanto tentavam furtar uma placa para que os veículos pudessem parar em local impróprio. Sem a placa, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não pode multar os motoristas. A dupla foi indiciada por furto qualificado ao patrimônio público.