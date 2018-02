Dupla é presa ao tentar furtar dados de caixa eletrônico Dois homens foram detidos no início da madrugada desta sexta-feira no momento em que tentavam furtar dados de um caixa eletrônico de uma agência Banco Real localizada na Rodovia Raposo Tavares, no bairro de Granja Viana, em Cotia (SP). Eles usaram um notebook para invadir o sistema de armazenamento de dados e foram flagrados pela Guarda Civil.