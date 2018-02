Dupla é presa após envenenar estudante com chumbinho

O adolescente recebeu em sua casa, na Vila Maria, zona norte, uma caixa de bombons endereçada à sua mãe, e passou mal após comer alguns deles. Ele foi socorrido ao hospital e internado em coma induzido.

Após depoimento da mãe e de outros parentes do estudante, a polícia chegou ao desempregado, que foi reconhecido por testemunhas como sendo o homem que teria deixado a caixa de bombons na casa da vítima. Ele confessou a entrega, afirmando que M.C.M.S. prometeu pagá-lo por isso.

Na delegacia, a dona de casa afirmou que tinha uma briga com a mãe do estudante, de 38 anos, pois seu atual marido tem um filho com ela. Após o reconhecimento da paternidade, a mãe do garoto passou a exigir o pagamento de pensão alimentícia. Por isso, M.C.M.S. resolveu envenená-la.

Na residência da suspeita foi apreendido um notebook que tinha, em seu histórico de navegação, visitas a vários sites sobre procedimentos de envenenamento. O caso foi registrado na 4ª Central de Flagrantes (Norte).