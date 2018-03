Dupla é presa com 10 kg de crack em tanque de carro Dois homens foram detidos na manhã de hoje carregando cerca 10 quilos de crack no tanque de combustível de um Palio cinza. A prisão ocorreu na cidade de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. O carro era dirigido por Cinésio Faria Viana, de 38 anos. Ao seu lado, estava Nivaldo Margarida, de 32 anos. Eles contaram à polícia que pegaram o carro em Foz do Iguaçu, no Paraná. O objetivo era levá-lo até o município mineiro de Juiz de Fora.