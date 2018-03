Dupla é presa com R$ 32 mil em notas falsas em SP Após uma denúncia anônima, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) prenderam no começo da noite de hoje dois homens com R$ 32 mil em notas falsas no Brás, no centro de São Paulo. Os detidos são José Dias de Moreira, de 58 anos, e Cícero Inácio de Loiola, de 51. Moreira e Loiola têm passagem pela polícia, de acordo com o SIG. Segundo a corporação, eles carregavam R$ 30 mil em cédulas de 50 reais e o restante em notas de dez reais. Moreira e Loiola foram encaminhados à 5ª Delegacia Seccional, na Avenida Celso Garcia, onde o caso foi registrado.