Dupla é presa por injúria racial e ato obsceno no Rio Dois homens foram presos nesta sexta-feira, 8, por injúria racial e ato obsceno no bairro Cachambi, zona norte do Rio. Eles foram flagrados nus dentro de uma sala de aula no câmpus NorteShopping da Universidade Estácio de Sá por um aluno. Os dois - um é aluno instituição - estariam em meio ao ato sexual quando foram avistados, de acordo com a assessoria da universidade.