Dupla é presa suspeita de três assaltos na Grande SP Dois homens foram presos nesta madrugada por suspeita de três assaltos no ABC Paulista. A dupla foi detida por volta da 1h no Jardim Brasília, em São Bernardo do Campo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os policiais militares foram informados sobre um assalto em um bar do Jardim Ipanema, em São Bernardo do Campo. Seguindo as informações passadas pelas vítimas, os policiais localizaram os dois suspeitos, de 22 e 29 anos, dentro de um Fiesta vermelho.