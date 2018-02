Dupla foge da polícia a nado no Rio Pinheiros, em SP Duas pessoas fugiram da polícia a nado pelo rio Pinheiros, nesta madrugada, em São Paulo. Eles foram abordados por policiais militares na Marginal do Pinheiros, à 0h30 desta terça-feira, ao lado do Parque Burle Marx, no Morumbi, zona sul da cidade. No momento da abordagem, os homens tentavam desbloquear o alarme de uma moto roubada próximo ao Parque Villa Lobos, região de Pinheiros, na zona oeste. Quatro homens que integravam o grupo foram presos.