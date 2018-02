Dupla morre e menina é baleada em tiroteio em SP

Armados, cinco bandidos, ocupando um Corolla e um Astra, abordaram um casal libanês na Avenida Itacira, no Campo Belo, e roubaram da vítimas um Mercedes-Benz prata, modelo C-320. Policiais militares do 3º Batalhão foram acionados e, durante a perseguição, pediram apoio de viaturas do 12º Batalhão no momento em que os criminosos, já divididos nos três veículos, entraram na região da Vila Santa Catarina. Na Rua Manuel Cherém, entrada da Favela da Rocinha, houve o tiroteio. Dois bandidos foram baleados e mortos no local.

Com eles, foram apreendidas duas armas. Os demais criminosos fugiram e teriam deixado um segundo veículo próximo à favela. A adolescente, que passava pela região do tiroteio após comprar balas em um bar, foi atingida na parte superior do ombro, próximo à nuca. Encaminhada ao pronto-socorro do Jabaquara, foi medicada e liberada para prestar depoimento no 27º Distrito Policial, do Campo Belo. Na delegacia, a garota voltou a se sentir mal, desmaiou e foi levada para o Hospital São Paulo.

Por se tratar de resistência seguida de morte, o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa