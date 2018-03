Dupla Sena acumula e estima prêmio de R$ 600 mil A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 670 da Dupla Sena, sorteio realizado nesta terça-feira em Cravinhos, São Paulo. Os números sorteados são: 1º Sorteio: 07 - 10 - 29 - 32 - 43 - 44 2º Sorteio: 01 - 09 - 12 - 16 - 19 - 23 Ninguém acertou a Sena no 1º Sorteio e nem no 2º. O prêmio ficou acumulado, para o próximo concurso, em R$ 463.734,67. A Quina teve 27 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 3.007,80. Já a Quadra foi acertada por 1.673 apostadores, cujo prêmio é de R$ 48,54. A estimativa de prêmio para a Sena (1º Sorteio) no próximo concurso é de R$ R$ 600 mil.