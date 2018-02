Dupla Sena acumula e pode pagar R$ 2,3 mi O prêmio da Dupla Sena acumulou e pode chegar a R$ 2,3 milhões no próximo sorteio, na sexta-feira (30/12). Nenhuma aposta acertou os números da faixa principal do concurso 1.032. O sorteio foi realizado ontem (27/12) em Pirapora (MG). As dezenas sorteadas foram: 06 - 08 - 11 - 21 - 45 - 48 (primeiro sorteio) e 16 - 33 - 37 - 39 - 40 - 47 (segundo sorteio). (AE)