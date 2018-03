Dupla Sena acumula em mais de R$ 1 milhão Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso nº 672 da Dupla Sena, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio, que foi realizado hoje em Ipameri, em Goiás. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no próximo dia 11, é de R$ 1.200.000,00. Já o valor Acumulado para a faixa Sena 1º Sorteio é R$ 1.038.698,36. Os números sorteados foram: 1º Sorteio: 10 - 15 - 19 - 32 - 39 - 41 e 2º Sorteio: 09 - 21 - 29 - 35 - 39 - 42. A Quina teve 19 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 4.785,42. Já a Quadra foi acertada por 1.067 apostadores, cujo prêmio é de R$ 85,22.