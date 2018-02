Dupla Sena acumula em R$ 5,2 milhões Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 880 da Dupla Sena realizado hoje em Ituiutaba (MG). Com isso, o prêmio ficou acumulado em R$ 5,2 milhões. Os números sorteados foram: 06 - 18 - 19 - 27 - 33 - 42 (primeiro sorteio) e 07 - 22 - 33 - 46 - 47 - 48 (segundo sorteio).