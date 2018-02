Duplicação da Tamoios será paralisada no final do ano

Segundo o prefeito de Ilhabela, Antônio Luiz Colucci (FT), a suspensão foi acertada durante reunião com o presidente da Dersa, Lawrence Casagrande. "As obras vão ocorrer até o dia 20 de dezembro para liberação das faixas de rolamento. As obras complementares serão feitas sem prejuízo aos usuários da estrada", disse Colucci, com base nas informações de Casagrande.

A duplicação da faixa de rolamento e os acessos às cidades de Jambeiro e Paraibuna estão previstos para serem entregues no próximo dia 16, segundo afirmou o governador Geraldo Alckmin (PSDB) nas três vezes em que esteve na região entregando trechos das obras. Na última delas, dia 3 de dezembro, ele entregou trecho da Tamoios que liga ao aeroporto de São José dos Campos.

O prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato (PT), chegou a cogitar a possibilidade de assinar um ofício, com apoio dos demais prefeitos, solicitando ao governo do Estado a paralisação das obras no período. No último feriado prolongado de 15 de novembro, motoristas chegaram a levar até 12h para chegar à região, pois a Dersa não suspendeu as obras, gerando caos tanto na Tamoios, como na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Nesta rodovia, o caos se estabeleceu durante 48h. A quantidade de veículos formou uma fila quádrupla, com motoristas descendo pelo acostamento da contramão.

Para o prefeito de São Sebastião Ernane Primazzi, (PSC), a suspensão das obras "é uma medida preventiva e inevitável, já que neste período o tráfego de veículos é muito grande causando transtornos aos turistas que se dirigem ao Litoral Norte".

A Rodovia Oswaldo Cruz poderá receber o sistema de operação descida e subida durante a temporada de verão, a exemplo do que ocorre no complexo Anchieta/Imigrantes, rumo à Baixada Santista. Segundo o prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato, a medida foi solicitada ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para evitar o caos do último feriado. Segundo ele, o órgão deverá responder à solicitação nesta semana.

"Após os transtornos registrados na rodovia, discutimos medidas para o ordenamento de descida e retorno dos motoristas. Temos que considerar que a quantidade de carros aumentou, mas a estrada continua com suas mesmas dimensões", frisou o prefeito. Além do novo sistema, o Conselho Municipal de Segurança de Ubatuba estuda a implantação de um rodízio "amigo". Segundo o prefeito, não haveria aplicação de multas, apenas a conscientização dos motoristas. "A ideia é organizar a subida e descida dos carros. Placas de 0 a 5 subiriam primeiro, e na sequência os de 6 a 9. A medida não seria punitiva, apenas uma forma de disciplinar o tráfego, permitindo que a rodovia recebe metade do fluxo por vez".