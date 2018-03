Dutra e Régis apresentam tráfego lento

A rodovia Régis Bittencourt, que foi interditada por alguns minutos na manhã deste domingo por conta de manifestação, apresenta lentidão a pista sentido Curitiba, do quilômetro 561,5 ao 564, na região de Barra do Turvo (SP), devido ao tombamento de uma carreta no quilômetro 564, restringindo o tráfego na faixa da esquerda. De acordo com a Arteris, equipes da concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo, limpeza e liberação total da via. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão, na tarde de hoje.

As demais rodovias - Raposo Tavares, Sistema Achieta-Imigrantes, Bandeirantes-Anhanguera, Castello Branco, Fernão Dias e RodoAnel - estão livres.