Dutra tem já três bloqueios em protestos Manifestantes interditaram as duas pistas da Via Dutra também no km 110, em Taubaté, por volta das 19h40 desta terça-feira. Com isso, a principal ligação de São Paulo e Rio de Janeiro tinha três bloqueios por manifestantes no trecho paulista. A via estava fechada também no km 152, em São José dos Campos, e no km 178, região de Jacareí. A Polícia Rodoviária Federal negocia com os manifestantes a liberação da estrada.