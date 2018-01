E a crise?

Um receptor de rádio capaz de sintonizar praticamente qualquer estação do mundo via internet, um carregador sem fio de baterias de celulares e outros equipamentos portáteis, diversos modelos de TV tridimensional (3D) e mais de 20 mil inovações que serão mostradas na edição deste ano do Consumer Electronics Show (CES 2009), evento que será aberto hoje em Las Vegas, comprovam que, apesar da crise econômica mundial, o desenvolvimento tecnológico na área de eletrônica de entretenimento não parece ter sido afetado nem de longe. A reportagem completa você encontra no caderno Economia&Negócios desta quinta. Não perca na próxima segunda-feira no Link a cobertura completa da CES 2009 e da Macworld, megaevento da Apple que também aconteceu nesta semana. Além dos milhares de gadgets, as TVs de alta definição prometem ser a grande atração deste CES. Em 2007, os DVDs de alta definição foram as grandes estrelas do evento. Já no ano passado, uma TV de 150 polegadas da Panasonic chamou bastante atenção. Mais no Link: Diante da crise, o melhor é ter calma Testamos a última safra da alta definição