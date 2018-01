É a seco, não carne-seca

Dry-age

Maturação a seco, sob temperatura controlada (de preferência entre 0º C e -2ºC) em câmara com ventilação

Wet-age

Maturação úmida: a carne é embalada a vácuo e descansa por uma a três semanas em ambiente refrigerado

Carne-seca

É uma forma de conservação. A carne, salgada, é empilhada em mantas e depois seca ao sol.

Carne de sol

Outro método de conservação da carne. Nele, a carne é salgada e descansa em lugar ventilado (hoje em dia sem exposição ao sol)

Charque

Método de conservação de carne mais parecido com a carne-seca, é típico do sul do País. Leva ainda mais sal no preparo, que desidrata a carne por três dias. Depois desse período, ela é posta para secar exposta ao sol.