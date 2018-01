É baixa a adoção de vídeo em celulares nos EUA Segundo um estudo recente da empresa de pesquisas NPD Group, é baixo acesso a vídeos em telefones celulares. Segundo o estudo, conduzido junto a consumidores nos EUA De acordo com a empresa, embora 28% dos aparelhos possa receber sinais de vídeo, apenas 1% dos usuários efetivamente acessa estes serviços. No mercado norte-americano, as operadoras de celulares oferecem pacotes de clips de vídeos com conteúdo esportivo, notícias e a previsão do tempo por pouco mais de US$ 10 mensais. Ao que parece, não está sendo o suficiente para conquistar os usuários. Outra conclusão do levantamento é que o que motiva os usuários a acessar os vídeos é apenas a curiosidade inicial. Outra conclusão surpreendente do estudo é que os usuários dos serviços de vídeo não são novos clientes das operadoras (a expectativa é de que o vídeo atrairia novos assinantes), mas consumidores que já usavam os serviços daquelas empresas há pelo menos três anos.