E-commerce cresce 53% no primeiro trimestre As vendas no comércio eletrônico brasileiro somaram R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre deste ano, com crescimento de 53% sobre os resultados de igual período em 2005. O levantamento feito pela empresa apurou que o volume de pedidos no varejo pela internet atingiu 4,1 milhões no período. O número representou um avanço de 46% em relação ao total registrado em igual período do ano passado. Na lista dos itens mais vendidos, o primeiro lugar ficou com a categoria de livros, revistas e jornais, com 19% do total. O segundo lugar ficou com os produtos eletrônicos, 14%. Itens de informática, que ocupavam o segundo lugar em 2006, caíram para a terceira posição com 13%. Para o ano, a e-bit estima que o comércio eletrônico deva faturar R$ 6,4 bilhões, o equivalente ao aumento de 45% em relação ao ano anterior, com exceção das vendas de automóveis, da área de turismo e sites de leilão, que não são contemplados pelos levantamentos da e-bit.