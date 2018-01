E-commerce entre empresas cresce no 1º trimestre no Brasil Segundo levantamento divulgado pela consultoria e-Consulting e pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), o índice business-to-business online (B2BOL) referente ao primeiro trimestre de 2006 no País registrou um crescimento no primeiro trimestre deste ano O chamado B2BOL mede, a cada três meses, os volumes transacionados digitalmente entre empresas, seja por meio de portais fechados (proprietários) ou abertos, e revela que as transações movimentaram R$ 47,5 bilhões entre janeiro e março de 2006, com crescimento de 17,5 % em relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado, o B2BOL acumulado totalizou R$ 267,6 bilhões - valor 37% maior do que o registrado em 2004. A expectativa E-Consulting e da Camara-e.net é que o índice movimente R$ 310 milhões este ano.