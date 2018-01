E-commerce entre empresas cresceu 43% no Brasil O total de negócios movimentados entre empresas nos primeiros três meses do ano foi de R$ 133,4 bilhões. O resultado representa um crescimento 43,5% em relação ao mesmo período de 2006. A constatação é do estudo Índice B2B On-Line (B2BOL), divulgado trimestralmente pela E-Consulting e pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net). O levantamento se divide em duas categorias. O chamado B2BOL Companies, que analisa as transações feitas por intermédio de portais proprietários das empresas (Ex. Petrobras transacionando com seus fornecedores, distribuidores, clientes, etc.), foi responsável por R$ 116,7 bi, o que representa 87,5% do total, e o B2BOL E-Marketplaces, que compreende as negociações efetivadas via portais B2B independentes, alcançou R$ 16,7 bi, ou seja, 12,5% do total. No B2BOL Companies, o crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2006 foi de 48,6%. Já no E-Marketplaces a expansão foi de 15,9%. "O índice de B2BOL vem apresentando uma tendência de crescimento constante a cada trimestre avaliado. Isso se deve, principalmente, a dois fatores: primeiro, a substituição dos canais tradicionais de negociações, como os contratos-modelos, pela digitalização dos processos empresariais, o que propicia a redução de custos, acesso e rapidez nas negociações", define Daniel Domeneghetti, diretor de Estratégia e Conhecimento da E-Consulting e VP de Métricas e Conhecimento da camara-e. net.