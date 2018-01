'É exaustivo ser fabulosa', diz Victoria Beckham

Victoria Beckham, mulher do jogador de futebol inglês David Beckham, fez sua estréia na TV americana em um documentário exibido na noite de segunda-feira. O programa "Victoria Beckham Coming to America" (Victoria Beckham chega à América, em tradução livre), exibido pela rede NBC, mostrou imagens da Spice Girl arrumando sua nova casa, em Los Angeles, para onde ela e o marido se mudaram na última sexta-feira. "É exaustivo ser fabulosa", diz Victoria em uma cena. Victoria também aparece dando ordens a uma nova assistente pessoal - que ela pede que não seja muito bonita. Outra cena mostra Victoria cambaleando sobre seus saltos altos enquanto aprende a fazer um arremesso em um jogo de beisebol do Los Angeles Dodgers. A chegada do casal Beckham a Los Angeles, na última sexta-feira, teve ares de estréia de Hollywood, com um batalhão de equipes de televisão e fotógrafos aguardando o desembarque dos dois. O meia da seleção da Inglaterra já começou a treinar pelo seu novo time, o Los Angeles Galaxy. Beckham vai jogar contra o Chelsea, em um amistoso, no sábado. Nos últimos dias, o casal Beckham tem recebido amplo destaque na imprensa californiana. A expectativa é de que Beckham vá gerar em Los Angeles a publicidade necessária para atrair os americanos para o futebol, ainda considerado por muitos no país um "esporte de meninas". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.