É grave estado de menina atingida por bala perdida no RJ

Alexia está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias. O aposentado Antônio Aprígio Azevedo dos Santos, de 59 anos, pai da menina, contou que a irmã mais velha chegou a alertar a mãe, ao ouvir os disparos. Ela gritou: "É tiro", e se jogou no chão, mas Alexia já estava ferida.

De acordo com policiais do 39.º Batalhão da Polícia Militar, criminosos do Morro do da Caixa D''água, ligados ao Comando Vermelho, tentaram tomar o controle do tráfico do Morro do Machado, controlado pela facção Amigo dos Amigos - o chefe do tráfico ali, Paulo Roberto Pinho Brandão, o Panela, está preso desde novembro, acusado de ter comandado tentativa de resgate de presos no Fórum de Bangu, na zona oeste, no fim de outubro. Kayo da Silva Costa, de 8 anos, morreu ao ser atingido por bala perdida na ação.

Desde segunda-feira, pelo menos uma pessoa morreu e outras seis foram atingidas por balas perdidas no Rio. Maria Eduarda da Silva Sardinha, de 11 anos, o primo Davi Araújo, de 7, e o tio Silvano André da Silva, de 49 anos, foram alvejados dentro de casa, na favela Para-Pedro, na zona norte. Maria Eduarda, atingida na cabeça, não resistiu.

No dia seguinte, Fernanda Amorim, de 10 anos, foi baleada no peito, em frente à casa de parentes, na Favela da Carobinha, na zona oeste, onde passaria o Natal. À tarde, Breno Freitas, de 2 anos, foi atingido na cabeça ao chegar à casa de parentes no Morro Chácara do Céu, em Niterói, no Grande Rio.

Na madrugada de quarta-feira, uma mulher foi ferida na perna na Favela do Jacarezinho, na zona norte, e um adolescente, de 15 anos, foi atingido no ombro, na Favela Cidade de Deus, na zona oeste.