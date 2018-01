É hora de uma governança global? Nos últimos 15 anos, a internet permitiu que o dinheiro fosse transmitido de um canto a outro do planeta com um clique. Em 2008, possibilitou mobilizar milhões de eleitores para produzir a eleição mais cara da história no país mais poderoso do mundo. Agora, os dados estão lançados: as próximas mudanças afetarão as regras da democracia e talvez terminem por mudar a maneira como os países se organizam. Nossos maiores problemas não são nacionais. Ameaça de colapso financeiro, aquecimento global, flutuação nos preços de alimentos vinda de especulação financeira, tráfico, pirataria e crimes cibernéticos. O grande desafio é que nenhum governo, sozinho, tem o poder de resolver esses problemas. Nas próximas décadas, precisaremos de um novo tipo de governo. Para compreender a questão, visitei o Instituto Para o Futuro (IFTF), um dos mais importantes centros de pesquisa do Vale do Silício (Califórnia), dedicado inteiramente a compreender como as mudanças tecnológicas estão mudando o planeta. Quem me recebeu lá foi Jake Dunagan, um cientista político formado pela Universidade do Havaí, conhecida por seu departamento de futurologia. "De onde nasceu nossa democracia representativa?", pergunta Jake, que responde em seguida. Quando os americanos inventaram o que entendemos por democracia, no século 18, o ritmo era outro. Uma carta vinda do norte dos EUA demorava algumas semanas para chegar ao sul. Simplesmente não havia como todos os cidadãos com direito a voto se reunirem numa praça, como acontecia em Atenas, para tomar decisões. Mais simples foi reunir representantes eleitos pelos estados em um parlamento. "Agora que temos a tecnologia para ouvir todos os eleitores, não deveríamos cogitar em implementar uma democracia direta?" Que se dispense o parlamento. Todos votam diretamente, pela internet ou pelo celular. A idéia tem críticos. Há algumas semanas, num debate na Universidade de Berkeley, Larry Lessig lembrou alguns dos defeitos da democracia direta. Deputados, idealmente, têm por trabalho se especializar nos dilemas que afetam uma nação. Algumas questões são profundamente técnicas, ninguém vai se especializar em tudo para decidir o que é melhor. Lessig é um dos maiores especialistas nesse complicado encontro das leis com a tecnologia. Sabe do que fala. Mas Dunagan também: "Nós vivemos no século 21 e, no entanto, temos uma estrutura mundial idealizada no século 18." Não temos um governo mundial com o poder de determinar o corte de emissões de carbono, por exemplo. E nenhum governo nacional quer ser o primeiro a fazê-lo. Afinal, quem parar de gastar energia também pára de crescer. "O modelo do Estado-nação sozinho não resolve mais", continua Dunagan. Ele considera que algum tipo de governança global com poder de verdade, bem diferente da ONU, terá de surgir. Toda a macroestrutura global de telecomunicações integrou o mundo de uma forma tal que, se um quebrar, todos sofrem. A campanha presidencial americana deste ano já insinua mudanças profundas. Uma delas atende pelo nome MoveOn.org. É uma ONG de esquerda que, em 2008, arrecadou mais de US$ 100 milhões pela internet. Em Washington, é o dinheiro que fala. A indústria do petróleo investe milhões em lobby no Congresso. Nações estrangeiras que querem influenciar a política dos EUA fazem o mesmo. Jamais uma ONG militante teve poder de intervir nesse jogo. Agora, tem. Até um ano atrás, a origem do dinheiro tanto do Partido Democrata quanto do Republicano estava em grupos que têm interesses específicos. Isso também mudou quando Obama passou a arrecadar grande quantidade de recursos diretamente dos eleitores, pela web. Quem navega pelo mar de blogs políticos nos EUA, no Brasil, onde for, logo percebe que esse é um jogo para apaixonados. São os apaixonados que doam para as MoveOn.orgs da vida. Suas opiniões são fortes, as convicções irremovíveis. Na versão online da democracia, há muita gente falando, mas são poucos os que ouvem. "A tendência na rede é de que as pessoas se reúnam com quem compartilha suas opiniões. Já a democracia depende do diálogo", explica Dunagan. "Quando convivemos com idéias diferentes, tendemos à moderação. Mas quando só encontramos gente com quem concordamos, aí radicalizamos nossos pontos de vista. Criamos a ilusão de que somos mais ideologicamente puros, de que não temos dúvidas." Finalmente, com a internet grupos populares têm condições de disputar com grandes corporações espaço nos corredores do poder. Mas esses grupos, à direita e à esquerda, são os mais radicais. É a paixão, a certeza de que se está certo, que os motiva à participação. A rede está criando certamente um mundo mais democrático. Mas é uma democracia selvagem. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia Túnel do tempo Obama não é o primeiro a usar tecnologia de ponta para tentar chegar à presidência entre os democratas. Em 1991, a equipe de Bill Clinton usou o fax para responder rapidamente, e a todos os jornais e TVs do país, quaisquer acusações contra eles. Em 1960, John Kennedy elegeu-se porque sabia usar a recentemente popular televisão como ninguém. Nos anos 30, foi a vez de Franklin Roosevelt e o rádio. Em todos os casos, os republicanos sequer imaginavam as possibilidades daquelas ferramentas. Talvez esse seja um pecado comum aos políticos conservadores. Casamento gay Pelo menos duas empresas do Vale do Silício entraram pesadamente nas eleições de amanhã na Califórnia. Na eleição para presidente, os californianos também terão de opinar a respeito da Proposição 8. Se for aprovada, o casamento entre pessoas do mesmo sexo será tornado ilegal em todo o estado. Se o não vencer, casamento gay, pode. Tanto o Google quanto a Apple estão publicamente apoiando a causa dos homossexuais e fazendo grandes doações em dinheiro para a campanha. San Francisco, com grande população gay, fica a 40 minutos de distância do Vale.