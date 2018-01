E-mail encaminhado e fofoca irritam maioria no trabalho

Colegas de trabalho que passam o dia fazendo fofoca, organizando a vida doméstica ou que usam "responder a todos" em e-mails estão entre as maiores irritações no trabalho, diz uma pesquisa divulgada nesta semana. Veja também: Intel cria 'dia sem e-mail' para estimular comunicação Um levantamento sobre a maior distração no trabalho feita pela empresa Harris Interactive descobriu que 60% dos 2.429 entrevistados norte-americanos consideravam fofoca como o maior aborrecimento. A pesquisa online, conduzida para a empresa de recursos humanos Randstad USA, mostrou que a segunda maior irritação, com 54%, é a má administração do tempo, incluindo pessoas que fazem telefonemas pessoais durante o trabalho ou navegam na internet durante seu horário de trabalho. Bagunça nos espaços comunitários, como pratos não lavados nas pias das cozinhas, incomodavam 45% dos que responderam ao levantamento. Cheiros como perfume, comida ou fumaça veio em quarto na lista, com 42%. Completando o ranking estavam os barulhos altos nos alto-falantes, conversas em tom de voz elevado e toques de celular barulhentos, com 41%. Uso excessivo de aparelhos de comunicação ficou com 28% e a má utitilização do e-mail ficou com 22%.