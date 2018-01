E-mail foi de lebre a lesma e hoje é considerado carta Em meio ao caos em que se tornaram algumas caixas de entrada, há uma boa notícia. O uso do e-mail vem diminuindo entre os brasileiros, de acordo com o Ibope/NetRatings, e estagnou de um ano para cá entre usuários residenciais. Um dos fatores para a diminuição é o mesmo que serviu para alavancar o hábito lá no início da internet: a velocidade. Em 13 anos, o que era rápido virou uma lesma. Vale mais a pena, principalmente entre jovens e para questões específicas do trabalho, usar ferramentas mais ágeis. "Se levarmos em conta a idéia de conversa, é muito mais útil usar uma mensagem de celular do que um e-mail. Eles se tornaram as cartas do passado", diz o gerente do portal InfoSMS, Robson Ferreira. A velocidade foi o que alavancou também as redes sociais, o Twitter e até os documentos compartilhados pela internet, em serviços como Google Docs, Office Online e o Acrobat.com. Basta ter um arquivo online para atualizar uma planilha, por exemplo, e não precisar mais enviá-la por e-mail. O colega vai até o documento, vê a atualização e pronto. O Twitter é prático para se comunicar com várias e determinadas pessoas. Todas as respostas ficam em uma só página e os destinatários se interessam naturalmente por aquilo. O site de microblogs é uma das apostas da comunicação do futuro, já que integra celular, internet e rede social num lugar só. Pode ser comum em pouco tempo ser avisado sobre o trânsito por celular e já disparar automaticamente um post para as pessoas que o estão esperando. A isso se dá o nome, entre outras coisas, de velocidade. L.P. e L.A.F.