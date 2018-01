E-mail responde por 50% da comunicação britânica Metade da comunicação escrita na Grã-Bretanha é feita atualmente por e-mail, indica um estudo encomendado por grupos de mídia britânicos, incluindo a BBC, e divulgado nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, além do e-mail, outro meio eletrônico em alta é a mensagem por celular, representando 29% da comunicação escrita. Apenas 13% dessa comunicação é feita por meio de caneta e papel. A situação é ainda mais extrema quando se observa apenas os jovens com idades entre 15 e 24 anos. Nesse caso, apenas 5% da comunicação é feita por meio da escrita. Entre os mais velhos, com mais de 60 anos, o papel e a caneta permanecem populares, sendo usados em 39% de suas comunicações por escrito. Mas apesar do crescente uso da internet e de outras novas mídias, a pesquisa indicou que a maioria dos britânicos ainda passa mais tempo assistindo à televisão ou escutando o rádio.