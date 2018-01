É o Babbo, mas de Douglas Santi

O chef Douglas Santi, aquele mesmo, ex-chef do Cantaloup, do Glass e do extinto Santi na Rua Amauri, está agora em Londres e faz mistério para falar do Babbo, restaurante inaugurado em setembro. Foram três semanas de e-mails e telefonemas até que o grupo investidor, com um brasileiro entre os sócios, "autorizasse a divulgação da notícia no Brasil" - embora a casa já seja motivo de frisson no bairro de Mayfair. Sarah Ferguson já foi vista almoçando lá. Alguns paparazzi e as filas na porta explicam a rápida descoberta da cantina chique pelos jornais. Não há nenhum parentesco com a célebre casa homônima de Mario Batali em Nova York. "A marca ‘Babbo’ foi comprada pelo grupo", diz Marcos Mikulis, ex-gerente do Hotel Emiliano, contratado para administrar a casa. Depois de fechar o restaurante que levava seu nome em São Paulo, Santi voltou a trabalhar com Alain Ducasse, nos EUA, e teve uma passagem pelo Terme de Saturnia, na Toscana. "No Babbo, faço a cozinha da minha avó", garante. O cardápio tem forte acento italiano. Segundo o chef, a lasanha é preparada com molho béchamel feito com queijo fontina e o molho de tomates é elaborado no forno. Babbo Restaurant - 39 Albermarle Street, Londres, tel. 44 0203 205-1099