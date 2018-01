É possível enviar vídeos diretamente do celular, mas com limitações

Quando acontece um fato inesperado, é normal ver diversas pessoas filmando-o com seus celulares. Esses vídeos podem ser enviados para o YouTube por meio do próprio aparelho e, em pouco tempo, estar na web para qualquer um ver. O serviço de envio de vídeos por e-mail e MMS (mensagem multimídia) está disponível desde 2005, mas agora está mais estável. Também é possível fazer o upload de vídeos utilizando o YouTube for Mobile, um aplicativo gratuito em Java lançado recentemente. "Em fevereiro de 2007, soube que era possível gravar e enviar vídeos direto do celular para o YouTube. Testei algumas vezes, sem sucesso. Até que consegui e não parei mais", diz a jornalista Rosana Hermann, editora-chefe do programa Atualíssima, da Bandeirantes. Seu blog, o Querido Leitor (www.queridoleitor.zip.net), exibe automaticamente os últimos vídeos enviados por ela. "Já cheguei a mandar um vídeo avisando que o sistema de publicação do blog estava com problemas. Escrevi num papel, filmei e enviei", conta ela, que tem um Sony-Ericsson W660i. O envio por MMS é bem simples: você entra nas configurações de sua conta no YouTube pelo computador e, em "Configurações de celular", adquire um endereço de e-mail exclusivo. Depois basta enviar o vídeo em um anexo pelo celular para esse e-mail e aguardar a publicação, que acontece em poucos minutos. O envio é rápido e, se você habilitou essa opção, receberá um SMS do YouTube confirmando o recebimento do vídeo. O custo é o de uma mensagem multimídia comum e o tamanho máximo por mensagem também: 300 KB (kilobytes). "O grande problema é equacionar a duração e a qualidade do vídeo para caber no MMS", diz Rosana. "Se você grava com uma boa qualidade, mal dá para dizer ‘oi, tudo bem?’. Em baixa resolução, você até grava uns 30 segundos, mas as pessoas nem conseguem enxergá-lo." Para conseguir enviar cerca de 30 segundos de gravação por MMS, é preciso utilizar a menor resolução da câmera, o que compromete a qualidade do vídeo. Movimentos rápidos também não são uma boa escolha: é melhor deixar o celular parado e filmar coisas que não se mexam muito. Gravar o gol do seu time direto do estádio ou o show da mulata no sambódromo, apesar de parecer ótimo, pode ser frustrante e resultar num amontoado de pixels coloridos. As câmeras dos celulares estão cada dia mais poderosas e gravam com uma qualidade superior, o que naturalmente torna o arquivo de vídeo mais pesado. Se você não abre mão dessa qualidade, a melhor opção é mesmo diminuir o tempo da gravação. Só dá para filmar a bola entrando na rede ou um único rebolado da passista. E, para isso, tem de ser bom. Para aliar tempo e qualidade, outro fator entra em jogo: o custo. É possível enviar qualquer tamanho de vídeo por seu e-mail do celular, mas a cobrança é realizada pela quantidade de dados trafegados – e leva um bom tempo até que um vídeo mais pesado seja enviado. Finalmente a última opção, novinha em folha: utilizar o YouTube for Mobile, software oficial – em inglês e ainda em beta (versão para teste) – que permite o acesso às funções do YouTube no celular sem precisar entrar no site móvel. O upload custa e demora o mesmo que o envio por e-mail, mas não é necessário configurar sua conta do YouTube por meio do computador. O envio acontece diretamente da aplicação para sua conta, mas, se a conexão cair – como aconteceu enquanto testávamos – , é necessário recomeçar o upload do zero. O YouTube costuma ser rápido para processar vídeos que recebe via celulares. Depende do tamanho do arquivo, mas em até meia hora o vídeo já deve estar no ar. Com sorte, antes do fim do jogo ou do desfile da escola de samba. G.J