É preciso cuidado ao guardar os arquivos digitais Depois de descarregar as fotos do cartão de memória da sua câmera digital, qual a melhor forma de protegê-las? Deixar no HD do computador é a maneira mais temerosa de armazená-las. As fotos podem ser perdidas por causa de algum vírus que se instale no sistema operacional, na melhor das hipóteses. PC de trabalho, de uso do dia a dia, não serve como dispositivo de armazenamento. É arriscado demais. Muita gente só se dá conta do perigo de perder anos de memórias depois de formatar o computador. Recuperar os dados é complicado e, em alguns casos, é impossível. HDs são feitos de peças móveis, e todo equipamento mecânico se desgasta com o tempo. A agulha de leitura, o braço que a conduz pelo disco, até o sistema de rotação das camadas do disco, todas essas partes vão dar defeito um dia. Pode ser daqui uma década, mas ainda assim o HD vai parar. Para evitar sustos, grave seus arquivos importantes em CDs e DVDs de primeira linha – sim, os mais caros – na menor velocidade que seu gravador permitir. Guarde a mídia gravada em uma caixinha plástica e a armazene em um lugar protegido da luz e do calor. CDs e DVDs de baixa qualidade, expostos ao tempo, podem se degradar de forma irremediável. Outro meio seguro de guardar suas fotos digitais são os cartões de memória. Se bem guardados, protegidos da umidade e de campos magnéticos, como fontes e transformadores, eles duram indefinidamente. J.A.