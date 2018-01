É preciso ‘povoar’, mas spam não vale De nada adianta ter uma rede social bacana se ela ficar às moscas. O negócio é atrair membros. Isso não significa fazer spam em tudo quanto é canto. Não adianta, por exemplo, enviar convites em massa no Orkut. "Com spam, as pessoas podem até criar perfis, mas se não houver movimentação na rede e os membros não tiverem a ‘cara’ do site, não voltam mais", avisa a especialista em mídias sociais Ana Maria Brambilla. É preciso adotar táticas diferentes para cada caso. Se for uma rede social para reunir uma comunidade offline, como os moradores de um condomínio, basta enviar convites por e-mail às pessoas que deseja convidar. Agora se a idéia é reunir internautas para discutir um tema, o ideal é procurar as pessoas certas. E não precisam ser muitas. "Inicialmente, é preciso procurar quem é referência no assunto", diz o presidente da Agência Click, Abel Reis. A agência transformou seu site (www.agenciaclick.com.br) em uma rede criada no Ning. Para convidar essas "referências", diz Reis, vale procurar donos de grandes comunidades no Orkut, blogueiros e especialistas – todos relacionados ao tema. "Elas trazem discussões pertinentes. A partir daí, a rede social vira referência, atrai outros membros e cresce organicamente."