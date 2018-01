É só ligar à tomada mais próxima Depois de verificar quais os padrões Wi-Fi suportados pelo roteador, basta ligá-lo na tomada e o cabo de rede à porta "internet" na traseira do aparelho. Se puder optar, instale o modem, juntamente com o roteador, no ponto mais central da casa. O sinal Wi-Fi é mais forte de acordo com a distância dos aparelhos. Você irá precisar de um outro cabo de rede para fazer a ponte entre o roteador e seu computador de mesa. O roteador Wi-Fi precisa ser ligado por um cabo ao PC (notebook ou computador de mesa) para ser configurado antes de funcionar corretamente. Depois, confira no manual do seu roteador o número IP do dispositivo. Esse número de identificação deve ser copiado e escrito na barra de endereços do navegador de internet instalado no PC. Assim você entrará na tela de configuração do roteador. Para configurar o aparelho, preencha o usuário e senha padrões – geralmente "admin" em ambos os campos – para dar início ao processo de configuração. Caso opte por não seguir o configurador automático – "Wizard" – ou o fabricante não o ofereça, faça as alterações a seguir. Na seção "Setup", é preciso "dizer" ao roteador que sua conexão é banda larga escolhendo a configuração DHCP no campo "Tipo de Internet". Feito isso, encontre a caixa PPOe (Point-to-Point Over Ethernet, ou Protocolo de Conexão Ponto a Ponto por rede Ethernet). O item pode tanto estar na seção "Setup" como na seção "WAN" (Wide Area Network, rede de longa distância), dependendo da nomenclatura adotada pelo fabricante e a selecione. Isso levará à abertura de campos para a inserção de nome de usuário e senha. Nesses espaços devem ser colocadas as informações do seu provedor de internet. Esse passo garante a conexão direta pelo roteador, dispensando a necessidade de ligar o computador para encontrar o discador e se conectar à web. Caso seu desktop tenha uma placa de rede Wi-Fi ou um modem USB com a tecnologia, não é nem mesmo mais necessário manter o cabo de rede que o liga ao roteador. O dispositivo se conectará diretamente à rede e ao ligar seu PC, a máquina captará automaticamente o sinal de rádio e já entrará na web. Depois de cada uma das alterações é essencial clicar em "Salvar" e aguardar o reinício do roteador, que leva alguns segundos. Sem isso, elas serão perdidas.