É tudo free? Chris Anderson lança mais livro Chris Anderson, conhecido por ser editor da revista americana Wired e por seu best-seller A cauda longa (The long tail) , lançará este ano um livro chamado Free. Após dois anos de fortes discussões causadas pelo seu livro anterior, que abordava a ascensão das economias em nichos sobre as de massa, finalmente sai seu próximo livro. Esta publicação traz novos modelos de economia baseados na doação e na troca. Resumindo, Anderson acredita que a gratuidade é uma economia com muito futuro. O nome do livro, free, significa em português "gratuito". Anderson é uma das vozes da economia atual. Trabalhou em uma das mais prestigiadas revistas de economia do mundo, a The Economist e aposta no lançamento para disseminar mais uma teoria. Leia a entrevista completa no caderno Economia&Negócios desta terça-feira.