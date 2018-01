É você quem faz seu celular

Os celulares estão se abrindo para quem de fato os utilizam no dia-a-dia. Durante a maior feira de dispositivos móveis do mundo, o Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, os fabricantes apontaram que um bom telefone precisa dar liberdade para cada um escolher as ferramentas que deseja usar. Da mesma forma que nos acostumamos a instalar programas no computador a toda hora, o celular e seu sistema operacional também devem permitir a instalação fácil de aplicativos que traga novas funções, adequadas às necessidades individuais. Essa tendência foi iniciada pela Apple, que abriu no ano passado uma loja virtual de aplicativos para o iPhone desenvolvidos por milhares de parceiros. O Google entrou na onda após lançar seu sistema operacional móvel, o Android. Na semana passada, a Nokia – maior fabricante mundial de celulares – e a Microsoft anunciaram que em breve terão suas próprias "apps stores", respectivamente apelidadas de Ovi Store, com estreia em maio, e Marketplace, que deverá chegar no final do ano com a versão 6.5 do Windows Mobile. Além de aplicativos, a OviStore reunirá podcasts, jogos, vídeos e widgets para celular. Só não venderá música digital porque a Nokia desenvolve um projeto pioneiro de oferta de MP3 embarcado em alguns aparelhos, o Comes with Music (ainda não disponível no Brasil). Já a loja Marketplace – além de uma clara reação ao êxito do iPhone, da rival Apple – está inserida numa estratégia da Microsoft de buscar uma maior aceitação dos celulares com Windows Mobile por parte das operadoras de telefonia móvel e dos fabricantes. "Vamos compartilhar a renda do Marketplace com todo o ecossistema de empresas, os desenvolvedores e as operadoras, que também poderão usar a loja para vender seus conteúdos", diz Celso Winik, gerente geral de mobilidade da Microsoft Brasil. MAIS SERVIÇOS À MÃO Durante a feira, os principais fabricantes de celular anunciaram parcerias para trazer para o telefone móvel sites, serviços e programas que são referência na internet. A Nokia anunciou que integrará seus celulares ao Skype, a começar pelo N97, previsto para o terceiro trimestre. Na própria lista de contatos do telefone, será possível ver as pessoas que estão online. Já a Toshiba adicionará o aplicativo Nimbuzz ao celular TG01, um dos grandes lançamentos de Barcelona. É um programinha que permite usar diversos serviços de mensagem instantânea, como MSN (ou Messenger) e Skype, e redes sociais no celular. A Microsoft também fechou parceria com a espanhola Telefónica (que controla a Vivo, no Brasil) e com a mexicana América Móvil (dona da Claro), para distribuir o popular MSN e o pacote Live (Hotmail, LiveSpaces, etc.) aos clientes das operadoras. A empresa já tem parcerias semelhantes no Brasil. A importância dos aplicativos que integram serviços da web ao celular foi destacada no prêmio Global Mobile Awards, criado pela organização do Mobile World Congress. Assim, o celular do ano não foi o iPhone 3G ou o G1, do Google (o primeiro celular com o sistema Android), mas o INQ1, do fabricante INQ Mobile. Desconhecido por aqui, o aparelho foi anunciado como "o primeiro telefone social do mundo" por já ter sido pensado para facilitar o acesso às principais redes sociais e programas de comunicação online. As possibilidades são infinitas, então prepare-se: seu celular nunca mais será o mesmo.