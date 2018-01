E3 2008: quais são as suas apostas?

A sorte está lançada. A maior feira de games do planeta, a E3, que acontece na próxima semana entre os dias 15 e 19 de julho, em Los Angeles, na Califórnia, é o principal termômetro do que acontece no mundo dos games. Se uma empresa consegue impressionar a mídia – e por conseqüência os jogadores – tem quase 100% de chances de fazer bonito nas prateleiras das lojas. Se o contrário acontece, não adianta chorar: não há dinheiro de marketing que salve um jogo que causou má impressão. A E3 de 2008 foi organizada em meio a um clima de desconfiança. A última grande edição da feira foi em 2006. Em 2007, depois de praticamente cancelada, a feira foi reduzida a pequenos encontros, restritos a poucos jornalistas escolhidos a dedo. Esse perfil intimista – e por alguns taxado de elitista – continua na edição de 2008. E com a saída de empresas como Activision e Lucasarts, fica a questão: será que a E3 desse ano vai bombar? Vai – e como. A quantidade de rumores e promessas para 2008 é enorme – confira ao lado as principais, organizadas como uma prática cartela de bingo. Quais rumores se confirmarão? Quais serão derrubados? E principalmente, quais serão as surpresas? Confira tudo na próxima semana. Apostas para a E3 de 2008