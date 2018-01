E3, a maior feira de games do mundo, terá novo formato

A indústria de videogames está pronta para sua convenção anual e para um novo formato que retoma as origens de exclusividade do evento que acabou se transformando em uma feira caótica recheada de modelos em trajes sumários que enchiam os olhos de um público majoritariamente masculino. Mas não são só as modelos que foram dispensadas da edição da E3 deste ano. A organização do evento cortou o número de assistentes em 95%, de 60 mil no ano passado para apenas 3 mil. As edições anteriores da E3 foram organizadas no enorme Los Angeles Convention Center, onde uma parafernália de luz, som e marketing transformou o evento em um circo de mídia. A convenção cresceu tanto que se tornou inadministrável, com penetras furando a segurança, passes de acesso sendo leiloados na Web e uma série de celebridades de segundo e terceiro escalões tentando atrair atenção. A atmosfera de circo provocou a mudança, afirma a Entertainment Software Association, grupo da indústria de videogames que organiza a feira. A conferência deste ano será realizada em vários endereços, incluindo suítes de hotel, colégio e até um hangar de um aeroporto privativo. "Nós realmente queríamos focar na qualidade dos indivíduos que participam e na maximização do tempo dos executivos", disse o porta-voz da ESA, Dan Hewitt. "Os participantes deste ano serão pessoas que você realmente vai querer conversar." Mas as mudanças impostas no acesso à feira não agradam todos. "Há todo um mundo de blogueiros que não vai conseguir participar", disse Brian Crecente, editor do blog Kotaku.com. O site, que tem 18 milhões de páginas visitadas por mês, foi um dos blogs que teve sorte de obter acesso à E3. Mas mesmo ele encontrou problemas com um sistema que dá às companhias que participam da feira informações sobre quem pode visitá-la. A organização da ESA afirma que as preocupações sobre exclusão de visitantes baseada na cobertura são infundadas e que ninguém é preterido em relação a outras pessoas que escrevem notas positivas sobre o evento. Os que se sentem excluídos deveriam tentar a feira voltada para consumidores E for All Expo, que acontece em outubro e é apoiada pela ESA. A edição deste ano da E3 acontece de 11 a 13 de julho em Santa Monica, na Califórnia.