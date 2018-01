E3: Microsoft anuncia drive HD DVD para o Xbox 360 O que era boato, confirmou-se hoje, na E3, com o anúncio de que a Microsoft prepara um drive para leitura de discos HD DVD e que equipará o console Xbox360. Com isso, o videogame poderá ler filmes em alta definição guardados em discos HD DVD. Este novo tipo de disco ótico, patrocinado pela Toshiba e um consórcio de empresas, concorre com os discos Blu-ray (que serão usados pelo PS3), bancado pela Sony, pelo posto de sucessor do DVD para filmes de alta definição. O preço do novo drive para discos HD DVD, contudo, não foi anunciado. Sabe-se que o acessório será ligado ao console por meio de uma porta USB 2.0. Quanto a novos títulos, a Microsoft garantiu que terá um total de 160 jogos disponíveis para o Xbox 360 até o final do ano. Não perca a cobertura completa da E3 na edição desta quinta do caderno Link, no JT.