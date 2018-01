E3 se reestrutura para não acabar A E3, a Electronic Entertainment Expo, tradicional evento de games que acontece nos EUA, pode estar condenada ao fim por conta da fuga de expositores, que teriam concluído que a exposição gerada pelo evento não compensa mais pelos seus altos custos. A indústria, no caso, estaria estudando investir recursos em eventos menores e com maior freqüência, em busca de uma melhor relação custo-benefício em marketing. Por conta disso, a ESA (Entertainment Software Association), que organiza o evento, promoverá uma reestruturação na edição 2007 da E3, e que prevê uma mudança no perfil da feira. Segundo a ESA, a E3 deixará de lado a badalação, estandes milionários e outras performances que exigem grandes investimentos, para focar a atenção nos encontros entre desenvolvedores com a mídia, e canais especializados como distribuidores e revendedores com as empresas que produzem os games. O que é certo é que o se esse novo arranjo vai garantir a continuidade da feira, também fará com que ela diminua de tamanho. A ESA deve continuar a acontecer em Los Angeles, mas ainda não é certo se as mudanças também incorrerão em alterações de datas da E3. Outros grandes eventos de tecnologia já sofreram com a fuga de expositores, o que levou ao seu esvaziamento e até mesmo ao seu fim, como aconteceu com o Comdex, evento de tecnologia da informação (que contava com uma tradicional versão no Brasil, realizada em São Paulo) e que teve sua edição de 2004, em Los Angeles, cancelada pela falta de expositores.