E3: videogames movimentam US$ 18 bilhões só nos EUA Durante a E3, feira internacional de games que acontece em Los Angeles nesta semana, a empresa de pesquisas Brookins Institution e a Universidade de Georgetown divulgaram um estudo que estimou o impacto da indústria dos games na economia dos EUA. Os resultados indicaram que a indústria, que envolve do desenvolvimento de jogos e acessórios à venda de produtos e serviços emprega 144 mil profissionais. Outra conclusão é que, em 2004, o setor gerou mais de US$ 8 bilhões em vendas nos EUA, movimentando um total de US$ 18 bilhões na economia norte-americana. O estudo indica ainda um viés de sólido crescimento para o setor, que deve chegar a movimentar US$ 15 bilhões em vendas até 2010, gerando até 250 mil postos de trabalho até 2009, num crescimento de cerca de 75%. A análise, que foi patrocinada pela Entertainment Software Association, entidade que representa o setor de entretenimento eletrônico nos EUA, não é a única a indicar a movimentação dos games na economia: no ano passado, segundo estimativas de outra empresa, a DFC Intelligence, as vendas conjuntas de jogos para consoles, Pcs, portáteis e acessórios movimentou US$ 12,6 bilhões. Para saber mais sobre as novidades da E3, não perca matéria que o JT publica amanhã no caderno Link.