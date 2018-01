E3: Wii da Nintendo permitirá navegar na internet Além de possibilitar partidas multiplayer pela internet, o Wii, o próximo console da Nintendo, terá também funcionalidades que permitirão navegar na internet. Isso será possível porque o aparelho terá uma versão do navegador Opera embutido, segundo anunciado nesta semana durante a E3, feira mundial de jogos que acontece em Las Vegas. A empresa não divulgou detalhes técnicos mas afirmou que o programa terá funcionalidade total na Web, permitindo uma navegação sem problemas. Detalhes como se o console suportará tecnologias interativas ou de animações, como Flash ou Java não foram divulgados. A Opera, empresa que produz o navegador, deve fazer também uma versão do software para rodar no videogame portátil Nintendo DS, que pode se interligar à Web por conter um chipset de comunicação Wi-Fi embutido (normalmente usado em partidas multiplayer locais).