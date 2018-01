PRODUTO | E61i FABRICANTE |Nokia WEB | www.nokia.com.br PREÇO R$ 1.299 (preço do fabricante. Operadoras costumam dar desconto) DETALHES | O sistema operacional do smartphone da Nokia é o S60, baseado no Symbian. Ele se conecta à internet Wi-Fi e vem com um programa para videoconferência. O celular já vem com um software VPN, que serve para conectar o aparelho à rede da empresa. Ele não tem o Office instalado, mas usa um programa parecido para ler os documentos do Word, Excel, etc. Também vem com o programa que lê arquivos PDF.