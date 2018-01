EA adia novo jogo do Harry Potter e ações caem

A Electronic Arts adiou até o primeiro semestre do ano que vem seu mais novo game com o personagem Harry Potter, uma de suas franquias mais populares cuja expectativa era de que impulsionasse a receita e lucro da companhia neste ano fiscal. As ações da EA caíam 3 por cento nesta segunda-feira depois que empresa anunciou o adiamento de "Harry Potter e o Príncipe Mestiço", com lançamento previsto para novembro deste ano, para coincidir com a estréia do filme de mesmo nome e produzido pela Warner Bros Pictures. A EA tinha informado que tinha expectativa de que o título gerasse 120 milhões de dólares em receita e 0,13 dólar em lucro por ação em seu atual ano fiscal, que se encerra em 31 de março de 2009. Analistas afirmaram que 120 milhões de dólares em receita implicam vendas de até 4 milhões de unidades do jogo, fazendo de "Harry Potter" um título significativo para a companhia, que ainda tem em sua lista sucessos como "Madden" e "Rock Band". Originalmente programado para ser lançado em novembro, o novo filme de Harry Potter teve sua estréia adiada para reforçar a temporada de férias no hemisfério norte. Quando for lançado, o jogo estará disponível para a maior parte dos consoles, incluindo o Wii da Nintendo, PlayStation 3 da Sony e Xbox 360 da Microsoft, bem como para PC.