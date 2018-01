EA divulga primeiras imagens do game SimCity Societies

A desenvolvedora do aclamado game SimCity, Eletronic Arts, divulgou as primeiras imagens da nova versão da série. Chamado SimCity Societies, o novo game permitirá ao jogador não só construir a cidade que idealiza, mas criar novas culturas e comportamentos sociais. O jogo deve ser lançado nos Estados Unidos e Europa em novembro. Veja galeria de fotos do game SimCity Societies Veja também: O site oficial do jogo da Eletronic Arts Assista ao vídeo de divulgação do SimCity Societies Com mais de 350 tipos de construções, SimCity Societies deixa o jogador livre para criar sua sociedade e definir qual o rumo que ela deve seguir. Um exemplo das novas ferramentas sociais é a possibilidade de ver determinar o que acontece quando cidadãos desobedecem as leis pré-estabelecidas. É um novo caminho em redes sociais experimentado pela indústria dos games. Jogos clássicos de RPG online, como World of Warcraft, preferem criar interação real entre diferentes jogadores. Metaversos como Second Life e There fazem o mesmo, mas são criticados pela falta de objetivos. Em SimCity Societies, os gráficos são tão realistas quanto os dos MMORPGS, mas, como "antigamente", o jogador interage com personagens controlados pelo computador.