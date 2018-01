EA, MTV e Harmonix fazem acordo para game de música A Electronic Arts (EA) aliou-se à MTV e à criadora do sucesso "Guitar Hero", Harmonix, para lançar no final deste ano mais um videogame de música, "Rock Band". O novo título é "o projeto mais ambicioso da Harmonix até agora e levará o gênero a um nível totalmente novo", disse o co-fundador e presidente da Harmonix, Alex Rigopulos. A companhia desenvolveu anteriormente os games "Frequency" e "Amplitude", bem como "Karaoke Revolution". Os jogos da série "Guitar Hero" têm sido os maiores sucessos da Harmonix até agora, atendendo a um amplo público de fãs de música. Os parceiros no novo projeto disseram que "Rock Band" terá apoio das principais gravadoras e a Harmonix está trabalhando para expandir a oferta de papéis dos jogadores, que em Guitar Hero está limitada apenas à guitarra, para bateria, baixo e vocal. O novo jogo representa uma competição para a Activision, que comprou a produtora de "Guitar Hero" e fabricante do controle em forma de guitarra, RedOctane, no ano passado. A Activision distribui atualmente "Guitar Hero II" e um porta-voz da companhia não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. A EMI Music Publishing e a Warner/Chappell Music prometeram dar acesso sem precendentes a seus catálogos de música para uso no novo jogo. As gravadoras EMI Music, Hollywood Records, Sony BMG Music Entertainment, Universal Music Enterprises e Rhino Entertainment fornecerão gravações de seus artistas.