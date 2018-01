EA vende música de videogames em loja online da Apple A Electronic Arts (EA), maior produtora de videogames do mundo, começou a oferecer músicas de seus jogos no serviço online iTunes, da Apple. A decisão da EA acontece em um momento em que produtores de videogames exploram maneiras de usar a internet para distribuir e vender jogos e outros conteúdos. A EA informou que as músicas serão vendidas como outras na loja da Apple, a US$ 0,99 cada. A empresa também está ofertando tons de chamada para celulares por US$ 2,99 e já vende jogos como Tetris e Sudoku na iTunes por US$ 4,99. Uma vez que videogames são populares também com o mesmo público jovem que compra música, grupos como Good Charlotte, Jet, Franz Ferdinand, Scissor Sisters, Arctic Monkeys e Fabolous se juntaram à EA para terem um impulso inicial em suas carreiras.